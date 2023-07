Werken E40 in Erpe-Mere hebben vertraging, hoeveel is nog niet duidelijk

Pas als alle partijen een weekend vinden om het treinverkeer te onderbreken en de E40 af te sluiten, kan er verder gepland worden. Maar treinverkeer nu een weekend lang onderbreken is niet zo simpel legt Frédéric Petit van Infrabel uit: "We zitten in volle zomerperiode waarop er bijzonder veel passage is van treinen van en naar de kust. Het treinverkeer kan in juli en augustus onmogelijk worden onderbroken."

Bijkomende moeilijkheid is dat dergelijke onderbrekingen gewoonlijk maanden, of zelfs een jaar op voorhand worden afgesproken en ingepland. "Nu moeten we in spoedtempo op zoek naar een oplossing, maar we proberen dat constructief te doen." Alle betrokkenen zitten samen om een oplossing uit te dokteren. Pas na een akkoord over een extra werkweekend zal duidelijk worden hoeveel vertraging de werken uiteindelijk zullen hebben.