Zomerweer sputtert: waarschuwing voor regen en rukwinden

Zaterdag wordt het zonnig, maar in de namiddag komt er bewolking opzetten met tegen de avond toenemende kans op onweer vanuit Frankrijk. De maxima liggen tussen 26 en 32 graden. De wind is opnieuw zwak uit het zuidoosten.



Zondagochtend is er al onweersdreiging aan de Franse grens en over het westen. In de loop van de dag breidt het onweer zich uit over de rest van het land. Het wordt wellicht minder warm, maar nog steeds zwoel, behalve aan zee met maxima tussen 21 graden aan de kust. In het binnenland wordt het 26 of 27 graden, in de Kempen tot 29 of 30 graden.