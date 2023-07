Zwitserse schrijver Pascal Mercier (79) overleden, auteur van verfilmde bestseller "Nachttrein naar Lissabon"

Filosoof én romanschrijver, dat was Pascal Mercier. Onder zijn echte naam Peter Bieri was hij hoogleraar filosofie aan de universiteit van Berlijn. Als Pascal Mercier publiceerde hij zeer succesvolle romans. De bekendste is “Nachttrein naar Lissabon” uit 2004.

Het is het verhaal van een professor die een vrouw redt die zelfmoord wil plegen. Ze vlucht weg en laat haar rode jas achter, waarin een boek zit, dat de professor intrigeert. In een opwelling laat hij alles vallen en vertrekt per trein naar Lissabon, op zoek naar de auteur van het boek in Portugal. Het wordt ook een zoektocht naar zichzelf. Het thema van de roman is het leven zelf, als een treinreis. "Nachttrein naar Lissabon" werd miljoenen keren verkocht, is in veel talen vertaald en kreeg in 2013 ook een verfilming, met Jeremy Irons in de hoofdrol.