Eén jaar cel voor schapendieven die met vier gestolen schapen en lammetje in auto rondreden

De schapen bleken gestolen te zijn uit een weide in Schepdaal, een deelgemeente van Dilbeek. De twee meerderjarige schapendieven moesten voor de rechtbank komen en de minderjarige werd vrijgelaten.

In hun verdediging zeiden de dieven dat ze de schapen "per toeval" hadden meegenomen nadat ze de dieren in een weide hadden zien staan. De rechter kon hun uitleg niet smaken en gaf hen respectievelijk 12 maanden cel en een werkstraf van 160 uur.