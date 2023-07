Drie steekincidenten met Aziatische hoornaars in Reet, Wilsele en Begijnendijk: "Check hagen voor je ze snoeit"

"De Aziatische hoornaar, een wespachtige die bij ons aan een stevige opmars bezig is, heeft de gewoonte om in deze periode primaire nesten te maken", vertelt René De Backer, voorzitter van het Vlaams Bijeninstituut. "Ze maakt ze in gebouwen, maar ook soms in struiken en hagen. Het gevaar is dat mensen die de hagen willen snoeien, in contact komen met de nesten. De Aziatische hoornaar voelt zich bedreigd en valt de mensen aan. Zo'n massale aanval, dat valt niet mee."