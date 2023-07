Voor het eerst toelatingsexamen dierengeneeskunde: "Te veel studenten voor aantal docenten en dieren"

Het aantal studenten in die opleiding dierengeneeskunde, te volgen aan UAntwerpen en UGent, is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. Zo waren er in Gent twintig jaar geleden nog iets minder dan 1.200 studenten in de opleiding. Vandaag zijn dat er meer dan 1.800. In Antwerpen steeg het aantal studenten in dezelfde periode van ongeveer 300 naar ongeveer 600, een verdubbeling.