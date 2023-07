Spaanse wetenschapper vindt voor 500.000 euro aan ambergrijs in darmen van aangespoelde potvis

De hoge prijs van ambergrijs was een belangrijke reden om op walvissen te jagen. Hoewel ambergrijs in slechts 1 op de 100 potvissen terug te vinden is, hebben vissers duizenden potvissen gedood om een klomp binnen te halen. Om die praktijken tegen te gaan, hebben landen zoals de Verenigde Staten, Australië en India een verbod op ambergrijs ingevoerd. In andere landen zoals Frankrijk en Spanje is de handel wel nog toegestaan.