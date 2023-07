Straks gaat de jury in beraad over de (on)schuld van Abdeslam, Abrini en co: terugblik op 7 maanden terreurproces

Nadat de discussie over de naaktfouilleringen wat naar de achtergrond was verdreven, was het de beurt aan de getuigenissen. In eerste instantie kwamen de hulpdiensten en speurders getuigen in de rechtszaal over het onderzoek naar de aanslagen. De verhalen van wat de politiemensen en hulpverleners bij hun eerste vaststellingen ter plaatse in de vertrekhal van Brussels Airport en metrostation Maalbeek zagen, grepen naar de keel. Een politieman kon zijn tranen niet bedwingen toen hij vertelde over een vrouw wier lichaam doorboord was en hem om hulp vroeg.

Ook slachtoffers en nabestaanden kwamen hun verhaal doen in de rechtszaal. Dat was onder meer het geval voor de Indiase stewardess Nidhi Chaphekar, die zwaar gewond raakte bij de tweede explosie in Zaventem. Een foto van haar onmiddellijk na de aanslag werd een iconisch beeld van 22 maart 2016. Ex-profbasketspeler Sebastien Bellin, die ook zwaar gewond raakte, sprak de terreurbeschuldigden rechtstreeks aan: "Ik vergeef het jullie, dat is de laatste stap in mijn genezing". Achteraf gaven enkele beschuldigden aan dat ze wel degelijk onder de indruk waren van sommige getuigenissen.