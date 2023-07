Bestuurder valt in slaap en rijdt frontaal in op andere auto in Temse

In Elversele is een frontale aanrijding gebeurd nadat de chauffeur in slaap is gevallen. De bestuurder die in slaap viel reed richting Sint-Niklaas. Hij raakte zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De andere bestuurder raakte licht gewond, maar is ook naar het ziekenhuis gebracht uit voorzorg.

Door het ongeval is de gewestweg in beide richtingen volledig afgesloten voor het verkeer tussen het kruispunt met Kettermuit en Duivenhoek. De brandweer leidt het verkeer om.