Gemeenten uit Vlaamse Rand zien bevolkingsaantal het sterkst stijgen van heel Vlaanderen

In de meeste Vlaamse steden en gemeenten is het bevolkingsaantal het afgelopen jaar toegenomen. Tussen 2022 en 2023 groeide de bevolking in Vlaanderen gemiddeld met 1,1%. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Traditioneel is er in veel steden en gemeenten uit de Vlaamse Rand rond Brussel een grotere stijging merkbaar. Dat komt onder andere door mensen die vanuit Brussel naar de rand verhuizen. De sterkste groei in heel Vlaanderen in de periode tussen 2018 en 2023 is te vinden in Merchtem (8,7%) en Zaventem (7,6%), maar ook in Halle (6,7%), Wemmel (6,5%), Machelen (6,4%) en Vilvoorde (6,2%) kwamen er veel nieuwe mensen bij.

Verder is er in Vlaams-Brabant ook een grote bevolkingstoename in Boortmeerbeek (6,4%), Haacht (5,7%) en Asse (5,5%). Volgens de burgemeester van Boortmeerbeek zijn de ligging tussen Mechelen en Leuven en de aanwezigheid van een treinstation belangrijke troeven die mensen overhalen om in de gemeente te komen wonen. "Hier is onlangs een grote verkaveling gebouwd, dus dat heeft tot een toename van het aantal inwoners geleid", zegt Karin Derua (Open VLD). "We zien na de coronaperiode ook een groei van het aantal geboorten. Onze vier kleuterscholen merken dat nu allemaal. Er is in totaal zelfs een volledige kleuterklas met 24 kinderen extra bij moeten komen."