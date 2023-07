Bezoeker agressief in woonzorgcentrum omdat medewerker hoofddoek niet mag dragen

"Het is 2023 en we leven in een diverse samenleving. Dus stadsmedewerkers mogen wel degelijk een hoofddoek dragen in bepaalde functies", zegt algemeen directeur van Dendermonde, Wouter Van der Vurst. "Maar als het gaat om mensen die met publiek in contact komen, vragen we die uit te doen, om de neutraliteit te bewaren."

De directrice van het rusthuis vroeg gisteren aan een startende jobstudente om haar hoofddoek uit te doen, omdat ze toch in contact zou komen met de rusthuisbewoners. "De jongedame riep meteen een familielid op om haar te steunen", legt schepen voor Sociale Zaken Tomas Roggeman (N-VA) uit. "De confrontatie met het hoofddoekverbod in een publieke functie leidde tot verbale agressie en bedreigingen. Later werden de beelden van de discussie door de betrokkenen verspreid via het sociale medium Tiktok en volgden tientallen bedreigingen via mail tegenover de directie en de teamcoach."