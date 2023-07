Cocaïne gevonden in Witte Huis, Biden wil dat voorval "tot op de bodem" onderzocht wordt

In de lobby van het Witte Huis in de Verenigde Staten is een wit poeder gevonden. Zondag werd het gebouw uit voorzorg ontruimd, maar na verschillende testen bleek het te gaan om een plastic zakje cocaïne. Er is een onderzoek gestart en president Joe Biden vindt het "ongelooflijke belangrijk" dat er wordt achterhaald hoe de cocaïne daar terechtkwam.