Dieven sleuren koppel uit Rekkem van hun elektrische fietsen en gaan ermee vandoor

"Een fietsdiefstal is erg, want elektrische fietsen zijn duur, maar zeker als er geweld bij komt kijken. We patrouilleren nu extra, zowel met de fiets, als met de combi en motor, en zelfs te paard." De politie gaat er niet meteen vanuit dat de twee feiten aan elkaar gelinkt zijn, maar houdt alles pistes open. "Op camerabeelden zien we ze de grens oversteken, maar we zien geen details. Het is moeilijk om de personen te identificeren. Tips zijn altijd welkom en laat zeker weten als je iets verdacht ziet op het jaagpad", zegt Vannieuwenhuyse.