Binnenkort op reis? Met deze 5 tips neem je geen overtollige bagage mee

"Tenzij je naar een onherbergzaam gebied gaat, moet je ook in je achterhoofd houden, dat het meeste ook ter plaatse verkrijgbaar is. Stel, je T-shirt of broek scheurt, dan kan je gewoon ter plaatse een nieuwe kopen. Hetzelfde geldt voor toiletartikelen. Het kan ook zijn dat je vakantiehuis een wasmachine heeft, dan hoef je niet te veel kleren mee te zeulen. Ook als er geen wasmachine is, kan je eens een handwasje doen op reis."

Veel hangt natuurlijk ook af van welk type reis je maakt. "Als je bijvoorbeeld gaat trekken in de bergen, kan je kiezen voor ondergoed en T-shirts van merinowol. Die gaan lang mee en gaan niet rap stinken. Of als je naar een plek gaat waar het wat kouder is, neem je twee lange broeken mee in plaats van eentje. Draag dan alvast één van de twee tijdens het reizen, dan bespaar je weer wat ruimte in je valies."

"Je leert ook uit je reizen. Zo hebben wij een lijstje waarop we zaken zetten die ik altijd mis tijdens het reizen, zoals washandjes. Thuis gebruiken wij dat nooit, maar op reis wel. Dat staat dus op ons algemene lijstje."