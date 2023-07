Blauwalg in visvijver Walvissers en fontein in Achel

In Achel heeft de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blauwalg vastgesteld in de visvijver Walvissers en in de fontein. Blauwalgen zijn bacteriën die een drijflaag vormen waarbij giftige stoffen vrijkomen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Alle recreatie is er verboden, hengelsport is wel nog toegelaten.