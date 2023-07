Boerenrock is na 7 jaar opnieuw het festival van Kortenaken en omstreken

De opbouw van Boerenrock is afgelopen zaterdag al begonnen, zegt organisator Dominique Vandermeulen: “Vandaag zijn we tegen de wind aan het vechten. Maar voor de rest loopt alles vlot. We zitten op een nieuw terrein in Waanrode, dat hebben we helemaal uitgetekend op voorhand. We verwachten ongeveer 3.000 tot 3.500 bezoekers per dag. Na 7 jaar is het weer wennen om met ongeveer dezelfde groep vrienden samen te werken. Gelukkig kunnen we rekenen op veel vrijwilligers”.