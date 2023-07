Bouwindustrie dient klacht in tegen bouwstop in Ternat

Tientallen tegenstanders van de bouwpauze verzetten zich nu tegen de gemeenteraadsbeslissing. “We zijn met een veertigtal architecten, advocaten, bouwondernemers, ontwikkelaars en medestanders”, vertelt Lode Verdoodt van projectontwikkelaar Woenst. “Op zich zijn we niet tegen zo’n reglement, maar er zijn voorbeelden uit Dilbeek, Sint-Pieters-Leeuw en Halle waar een bouwpauze in overleg met architecten werd ingevoerd. In Dilbeek kan je op de website zelfs perfect nagaan waar wat mogelijk is. in Ternat is dat niet het geval. Wij hebben bezwaar ingediend bij Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant. Nu is het aan de provinciegouverneur die moet oordelen.”