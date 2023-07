Picknick eens op het dak van de Bozar in Brussel: dakterras geopend voor het publiek

Het Paleis voor Schone Kunsten Bozar in Brussel stelt deze zomer zijn dakterras opnieuw open voor het publiek met een nieuw concept. In juli zullen er ligstoelen en verkoelende "mistdouches" zijn en wordt er voldoende schaduw voorzien. In augustus en september zullen er verschillende optredens, lezingen, filmvoorstellingen en workshops zijn.