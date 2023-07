Hevige wind zorgt voor veel afgewaaide takken en omgewaaide bomen in West-Vlaanderen

Het was een iets minder zware storm dan voorspeld. Op sommige plekken regende het hard, maar dat zorgde niet voor wateroverlast. "Bij Brandweer Westhoek noteerden we een 30-tal oproepen", zegt woordvoerder Kristof Louagie. "Het ging bijna altijd over omgewaaide bomen of afgerukte takken. De hinder zelf bleef beperkt." Daarnaast kreeg de brandweer ook enkele oproepen om loshangende zaken te beveiligen. Zo dreigde een groot zeil van een container weg te waaien in Veurne.