Brusselse student ontwikkelt "Save me"-app : verwittigt vrienden als je je onveilig voelt op straat

Met “Save me” kan je mensen die je vertrouwt, alarmeren : “Met een simpele swipe kan je die contactpersonen op de hoogte stellen. Zodra zij dit stille alarm ontvangen, kunnen zij live je locatie volgen en -als het moet- de politie verwittigen.”

In die zin heeft de “Save me”-app meer mogelijkheden dan een berichtje via Messenger of WhatsApp, legt Dries uit : “Als je via 'Save me' een boodschap krijgt, weet je meteen dat er wat aan de hand is. Via Whatsapp worden ook minder belangrijke weetjes uitgewisseld. Bovendien krijg je meteen te zien waar de persoon die om hulp vraagt, zich bevindt.”

Dries Vanmierlo gaat nu op zoek naar partners om de app te kunnen lanceren : “Ik kreeg voor mijn eindwerk 19 op 20. De positieve feedback stimuleert mij om de app ook echt op de markt te brengen”, zegt Dries.