CHECK - Neen, aangroeiende ijsplaten zeggen niets over "goede" toestand van het klimaat 

In het kort: Er duiken op verschillende sociale media (al jaren) claims op die stellen dat het ijs op Antarctica, de Zuidpool, aangroeit in plaats van smelt. Waarschuwingen over de klimaatcrisis zouden in het beste geval overdreven, in het slechtste geval gelogen zijn.

Klopt dit? Neen. De verspreiders praten niet specifiek genoeg over "ijsplaten".De Zuidpool heeft een complex eigen weer- en klimaatsysteem waarin die ijsplaten volgens een cyclus inderdaad aangroeien (en vervolgens ook afbreken). Een grote ijsplaat in het oosten van Antarctica is momenteel erg groot, maar dat zegt niets over andere ijsplaten die het slechter doen. Door haar geïsoleerde ligging is Antarctica ook geen goede thermometer om de klimaatverandering aan te toetsen.