Rebellengroep ELN stopt gevecht met de Colombiaanse overheid in aanloop naar vredesonderhandelingen 

Na het akkoord tussen de ELN en de Colombiaanse overheid in juni over een mogelijke wapenstilstand van 6 maanden, kondigde het centrale commando van de rebellengroep gisteren aan dat alle offensieve operaties, inclusief spionage, vanaf morgen zouden worden stopgezet. De wapenstilstand die op 3 augustus zou ingaan, moet de vredesonderhandelingen, die eind vorig jaar van start gingen, vergemakkelijken.

Na de ontbinding van de FARC-rebellen, een guerrillabeweging, in 2016, groeide de ELN uit tot de grootste rebellengroep van het land. Volgens de autoriteiten telde de groepering zo'n 5.850 strijders in 2022. Het conflict tussen de overheid en de rebellengroepen speelt al sinds de jaren 60 en veroorzaakt grote verdeeldheid in het land.

Aangezien de ELN en andere gewapende groeperingen voornamelijk vechten over land, werden duizenden Colombianen gedwongen hun dorp te verlaten. Volgens een rapport van de VN zouden 214.000 inwoners verdreven zijn in 2022. Ook de vier kinderen die de vliegtuigcrash in de Colombiaanse jungle overleefden, zouden volgens hun vader op de vlucht geweest zijn voor dergelijke rebellengroeperingen.