Drijvend vergaderlokaal in Lokeren dankzij Vlot Scholen: “Ons eigen vlot op de Durme”

In Lokeren zal je voortaan mensen in openlucht, op het water van de Durme zien vergaderen. Vier scholen die al tien jaar intensief samenwerken hebben daar voor gezorgd. “Het idee om een vlot te bouwen ontstond al enkele jaren geleden binnen onze houtafdeling. Maar gaandeweg werden ook al onze andere STEM-afdelingen van de scholengroep mee aan boord gehesen,” vertelt campusdirecteur van VTI Sint-Laurentius Carlo Van den Bremt. “In een STEM-project leren leerlingen samenwerken, bij voorkeur over de studierichtingen heen.”

Het vlot wordt aangedreven op basis van zonne-energie en een extra batterij. “Enkel de zonnepanelen zijn nieuw. Het vlot bestaat uit houten palletten, gebruikte tonnen om het geheel te laten drijven, een stalen constructie en een omgebouwde alternator als motor. Dit is dus een echt voorbeeld van de circulaire economie van de toekomst,” vertelt Jens De Vos, voorzitter van de raad van bestuur van de VLOT!-scholen. "Vanaf volgend jaar zullen er nog meer projecten als deze worden uitgewerkt."