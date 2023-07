Ieper en Vlaamse Waterweg zetten innovatief zuigsysteem in tegen eendenkroos op kanaal

Ieper en de Vlaamse Waterweg willen het probleem oplossen van de grote hoeveelheid eendenkroos op het kanaal Ieper-IJzer. "Vooral in het voorjaar en tijdens de zomer is het een probleem", zegt schepen van Milieu Valentijn Despeghel (Vooruit). "Daardoor is er onvoldoende zuurstof in het water en kan er vissterfte ontstaan, zoals vorig jaar gebeurd is."