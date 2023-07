Eerste Queer Arts Festival in Leuven start in november met protestmars: "Trots zijn op wie we zijn"

Van 3 tot en met 25 november kan je in de binnenstad van Leuven naar het Queer Arts Festival. Drie weken lang kunnen bezoekers proeven van muziek, theater, tentoonstellingen, films en het nachtleven met de queer gemeenschap als rode draad. "Queer" is een verzamelnaam voor mensen met een andere geaardheid dan hetero of een andere genderidentiteit.

Het festival wordt afgetrapt met een Pride optocht. Het wordt weliswaar geen grote, bonte stoet zoals we die in Brussel en Antwerpen kennen."Het is eigenlijk een protestmars. De Pride is oorspronkelijk ook als protest tegen onverdraagzaamheid ontstaan om op te komen voor de rechten van de LGBTQUIA+-gemeenschap. We willen terug naar die roots, dus beginnen we het festival met een mars van aan het station tot op de Grote Markt", legt organisator Georgy Chtchevaev uit.