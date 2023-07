Erfgoedfabriek in Brugge klaar om meer dan 50.000 objecten te bewaren

Op het industrieterrein de Blauwe Toren in Brugge is de oude kaarsenfabriek omgebouwd tot de nieuwe Erfgoedfabriek. In het gebouw zullen meer dan 50.000 objecten uit musea bewaard worden. Dat gaat van glas, meubels en textiel tot zelfs enkele paardenkoetsen. Daarnaast is er ook plaats voor de kostuums van onder andere de Gouden Boomstoet en de Heilig Bloedprocessie.

Alle objecten van Musea Brugge zullen eind juli verhuizen naar het nieuwe depot. Het kostuumatelier is er al ingetrokken. Musea Brugge wacht al lang op een vernieuwd depot en is tevreden met de nieuwe ruimte. "We smeken hier al sinds de jaren tachtig om", zegt Anne Van Oosterwijk, directeur collectie van Musea Brugge. In totaal is er in het gebouw 7.355 m² voorzien als opslag- en facilitaire ruimtes.

De archeologische dienst Raakvlak zal ook in het gebouw intrekken. Vanaf de tweede helft van volgend jaar gaan ze gebruik maken van een ruimere opslagruimte, koelcel en een puzzelruimte waar opgravingen van eenzelfde onderzoek kunnen uitgestald worden.