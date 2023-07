Europa versoepelt regels voor nieuwe soort genetisch gemanipuleerde gewassen

Mogelijke toepassingen van NGT's zijn bijvoorbeeld populieren die sneller groeien en leiden tot meer houtproductie, aardappelen die beter bestand zijn tegen bepaalde ziektes waardoor je tot 80 procent minder pesticiden nodig hebt of maïs die beter bestand is tegen droogte. Op die manier kan je als het ware nieuwe planten creëren die beter bestand zijn tegen klimaatverandering, die voedzamer zijn of die beter bestand zijn tegen plagen.

Europees Commissaris Frans Timmermans wil de regels voor die NGT-planten versoepelen. Tot nu toe paste de Europese Unie voor genetisch gewijzigde gewassen erg strenge regels toe: lidstaten konden die GMO-planten verbieden, zelfs nadat was bewezen dat ze veilig zijn.

Voor de NGT-gewassen wil Europa een aantal minimumeisen vastleggen, gebaseerd op de recentste wetenschappelijke kennis. Bedrijven die een NGT-gewas op de markt willen brengen, zouden hun product dan gewoon moeten aangeven in een centraal register.