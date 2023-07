Twee keer Goldband op één avond, een gratis concert van Gustaph en dansen op het strand: festivaltips voor dit weekend

Headliner op zaterdag is Lous and the Yakuza, het muzikale project van Marie-Pierra Kakoma. Het levensverhaal van de Brusselse met Congolese-Rwandese roots leest als een filmscenario. Ze overleeft als 19-jarige een tijdlang op straat in Brusselse metrostations. Kakoma deelt haar muziek in die periode via YouTube en versiert zo een platencontract. Debuutsingle "Dilemme" wordt meteen in de VS opgepikt. Kakoma mag haar muziek voorstellen in de talkshow van Jimmy Fallon en speelt het voorprogramma van de Belgische Coldplayconcerten in Brussel. Internationaal lijkt Lous and the Yakuza dus gelanceerd.