Fietssnelweg tussen Leuven en Boutersem is na 10 jaar eindelijk klaar

Fietsers kunnen vanaf nu een stuk eenvoudiger tussen Leuven en Boutersem rijden via de nieuwe fietssnelweg. In Bierbeek werd een nieuw stuk van de F24 aangelegd waardoor de snelweg nu in één stuk doorloopt. Om de Bierbeekstraat in Bierbeek vlot en veilig te kruisen, is een brug gebouwd, die aansluit op de Rijsmortelstraat. Dankzij die nieuwe fietsverbinding hoef je tussen Leuven en Boutersem de drukke Tiensesteenweg niet meer te nemen.

"Vandaag is het echt feest. We zijn al zo lang samen met de provincie bezig aan dit project en dat is nu tot een goed einde gebracht", zegt de burgemeester van Bierbeek, Johan Vanhulst (CD&V). "Wij investeren al jaren in ons fietsnetwerk. Oude fietspaden worden vervangen en er komen soms nieuwe bij. De fietssnelweg is daar een mooie aanvulling op."