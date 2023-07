Gekantelde vrachtwagen zorgt voor hinder op N60 in Zwijnaarde

Een betonmixer is vanmorgen op de N60 ter hoogte van de Mediamarkt in Zwijnaarde gekanteld. De chauffeur raakte lichtgewond aan de hand. Er is een wegomlegging voorzien via de op- en afritten in de buurt. Rond de middag is de takeldienst ter plaatse gekomen om de gekantelde betonmixer weg te takelen.