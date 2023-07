Gent Jazz van start met nieuwe organisator: "in 10 dagen 70 artiesten op 2 podia "

"We hebben het overgenomen zoals het was: de plaats, de data, de naam en het concept, alles behalve de schuldenberg van de vorige organisator", reageert concertpromotor Pascal Van De Velde van Greenhouse Talent. Begin dit jaar besliste de Gentse concertorganisator om het festival over te nemen nadat bij de vorige organisator vzw Jazz & Muziek een enorme schuldenberg opdook die tot het faillissement leidde.

"Gent Jazz heeft een vast publiek en ik ben blij dat we dat opnieuw hebben kunnen overtuigen", gaat Van De Velde verder. "De site is historisch en cultureel heel uniek. Er zijn beschermde bomen en gebouwen, dus qua logistiek en opbouw is het niet simpel. Maar ik wilde zeker niet naar een andere plaats. We zitten midden in de stad, maar toch in een rustige en mooie omgeving. Het is de perfecte plek voor Gent Jazz."