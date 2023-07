Groeiende bezorgdheid over plan van Japan om afvalwater Fukushima in zee te lozen

In de nasleep is er intussen ook een Chinese consumentenboycot van Japanse producten ontstaan, wat aangeeft dat de publieke opinie in China ook bezorgd is over de beslissing van Japan. Het grote Japanse cosmeticabedrijf Shiseido zag zijn grootste wekelijkse koersval in bijna 10 maanden en een daling van zijn aandelen met bijna 7 procent.

Ook de Zuid-Koreaanse regering uitte reeds haar bezorgdheid over de mogelijke gevolgen voor het maritieme milieu en de veiligheid van voedsel uit de zee. Maar in tegenstelling tot China heeft Zuid-Korea zijn bezorgdheid afgezwakt, uit respect voor het IAEA-rapport. Dat heeft een deel van de publieke opinie vervolgens woedend gemaakt.

Gisteren nog namen duizenden mensen deel aan protesten in Seoel, waarin werd opgeroepen tot actie. Om de angst van de Zuid-Koreanen weg te nemen, zei de Zuid-Koreaanse premier Han Duck-soo dat hij bereid is om het water van Fukushima te drinken. Zo wil hij aantonen dat het veilig is.