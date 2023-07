Hoe betaal je voordelig in het buitenland?

Ga je buiten de eurozone op reis, dan kan je op voorhand, in België, die vreemde valuta afhalen bij je bank. Maar niet elke bank heeft nog vreemde valuta liggen. Je moet die bestellen en de bank rekent je kosten aan. Je kan dus beter cash geld afhalen in het buitenland.

Binnen de eurozone haal je meestal gratis geld af, tenzij je een bankkaart hebt waarbij je ook in ons land betaalt om af te halen bij een concurrerende bank. Dan betaal je ook in het buitenland bankkosten. Maar let op. De operatoren van de ATM netwerken in het buitenland, rekenen vaak ook een vergoeding aan. Maar dat is dus geen vergoeding voor je eigen bank.

Geld afhalen in landen die buiten de eurozone liggen, kost meestal wel meer. Hoeveel, dat is niet eenduidig. Elke bank rekent andere kosten aan. Check dus vooraf bij je bank wat hun tarieven zijn, en voor welke kaart die gelden. Soms betaal je per verrichting, en dan kan je beter 1 keer een groter bedrag afhalen dan verschillende keren kleinere bedragen.