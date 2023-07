Israëlisch leger bevestigt: militaire operatie in Jenin beëindigd

In de nacht van dinsdag op woensdag waren er schermutselingen met gewapende inwoners toen de troepen zich terugtrokken.

Het Israëlische leger had in de nacht van zondag op maandag een van de grootste militaire operaties op de bezette Westelijke Jordaanoever in jaren opgestart. Na enkele luchtaanvallen trok het leger met meer dan duizend soldaten de stad binnen. De militairen waren er urenlang verwikkeld in vuurgevechten met gewapende inwoners.

Er werden minstens twaalf Palestijnen gedood. Honderd anderen raakten gewond. Aan Israëlische kant viel er een dode.