Jongeman uit Sint-Niklaas neemt selfie met mobiele flitscontrole op achtergrond: 184 euro boete

De 23-jarige Randy uit Sint-Niklaas (foto) maakte een selfie met op de achtergrond een mobiele flitscontrole. “Ik was op zoek naar een nieuwe profielfoto en dit vond ik wel grappig”, vertelt hij. De politie vond zijn actie minder grappig en bezorgde de man een fikse boete van 184,02 euro. Volgens de politie van Sint-Niklaas is de boete zeker terecht: "We zijn zeer streng op afleiding in het verkeer. Het gebruik van een gsm achter het stuur is een van de grote ‘killers’ in het verkeer. Dit wordt zwaar bestraft.”