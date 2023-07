Jongeren in Oostende kunnen voortaan vanaf 14 jaar alternatieve straf krijgen voor overlast

Exact een jaar geleden heeft Oostende het Undo-project gelanceerd. Minderjarigen die overlast veroorzaken, kunnen zo een GAS-boete van 175 euro ontlopen, maar dan moeten ze wel een alternatieve straf aanvaarden.

Het gaat dan bijvoorbeeld om jongeren die sigarettenpeuken weggooien, zwerfvuil achterlaten of wildplassen. Afhankelijk van de aard van de overtreding kunnen ze een werkstukje schrijven over de inbreuk of kunnen ze meehelpen in een ontmoetingscentrum, met de strandreddingsdienst, de groendienst of de reinigingsdienst.