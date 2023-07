Hoogspanning rond kerncentrale van Zaporizja: Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar ervan aanslag voor te bereiden

Volgens het Oekraïense leger zijn "op het dak van reactoren 3 en 4 van de kerncentrale Zaporizja objecten geplaatst die lijken op explosieven." Het leger waarschuwt daarom voor een "mogelijke voorbereiding van een provocatie van Rusland op het gebied van de kerncentrale in de nabije toekomst." De kerncentrale, de grootste in Europa met zes reactoren, is sinds 4 maart 2022 in Russische handen.