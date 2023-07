Kinderen in Niel kunnen sportief wandelen langs de "Huppelroute"

"We hebben deze route uitgestippeld in het kader van de campagne "10.000 stappen: elke stap telt" van Vlaanderen", vertelt schepen van Welzijn Anne Troch (Open Vld). "Wij willen een gezonde gemeente mensen zijn die mensen vaker doet bewegen. We kozen voor de naam "Huppelroute" om de kinderen te motiveren om ze te doen. Als je als ouder zegt dat je wil gaan wandelen, trekken kinderen vaak een lang gezicht. Deze naam spreekt tot de verbeelding van de kinderen." Hanne (10) is alvast enthousiast. "Soms is wandelen saai, maar dit is leuk omdat je verschillende opdrachtjes kan doen."