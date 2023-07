Kinderen leren musicals zingen in CC De Adelberg in Lommel tijdens kamp MusicalStage

“Onze eerste week van MusicalStage tijdens de zomervakantie is gestart in Lommel, in het cultureel centrum De Adelberg. Op 5 dagen tijd werken we samen met de kinderen toe naar een show waarvoor ze leren zingen, dansen en acteren”, vertelt Annique Janissen, docent en choreografe bij Planktom, dat MusicalStage organiseert. “Ze leren gevarieerde musical liedjes waarin ze al hun emoties kunnen uiten. Ik vind het enorm fijn om de kinderen warm te maken voor musical, wat mijn eigen passie is. Het is heel mooi om te zien hoe de kinderen er ook enthousiast van worden.”