Landbouwer verliest aanhangwagen met lading aardappelen in Lokeren: twee voertuigen raken beschadigd

Een landbouwer die richting Eksaarde reed is deze middag zijn aanhangwagen verloren waar een lading aardappelen in zat. De aanhangwagen botste daarop tegen twee auto's die uit de andere rijrichting kwamen. Eén voertuig werd aan de zijkant geraakt, een tweede wagen kwam gehavend in de struiken naast tot stilstand.

Een vrouw werd verzorgd door zorgverleners die ter plaatse kwamen. Een groot deel van de lading aardappelen kwam op de rijbaan terecht. De brandweer had heel wat werk met het opruimen.