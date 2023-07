Wachttijden bij dermatologen: “Botox kan volgende week al, maar voor een verdacht vlekje moet ik een jaar wachten” 

Volgens Lambert zijn veel afspraken overbodig en dat is deels te wijten aan online tools die beweren dat ze kunnen helpen om vroegtijdig huidkanker op te sporen. “Dat is natuurlijk ook wel een gevolg van de bewustmakingscampagnes die we zelf in het leven geroepen hebben om meer aandacht te vestigen op huidkanker.” Maar het nadeel is dat die apps nog niet allemaal op punt staan, zegt Lambert. “Dat zorgt dan voor een extra aanvoer van nutteloze checks. Dus op dat vlak is het soms een vergifitigd geschenk.” De apps worden daarom verder onderzocht door de UGent.