Legaal street art maken? In Vilvoorde kan het

Beginnende graffitikunstenaars kunnen zich vanaf nu uitleven op een lege muur in Asiat Park in Vilvoorde. De stad wil amateurs in de "street art" de kans geven hun talent te ontwikkelen. Er komen ook graffitiworkshops voor jongeren in de toekomst. Die worden georganiseerd tijdens een zomerkamp van Hall9, de bouldering-hal in Asiat Park.

Met de muur wil Vilvoorde nog meer gaan inzetten op graffitikunst. De stad telt nu meer dan 50 verschillende street art-werken van nationale en internationale artiesten. "Om de lokale kweekvijver te behouden én vergroten, wordt er ingezet op een blinde muur waar plaats is voor legale graffiti, street art en muurschilderingen", klinkt het in een persbericht.