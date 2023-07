Lijnbus botst tegen tractor in Temse: drie passagiers krijgen glas in het gezicht

In Elversele was een bus van De Lijn op weg naar Sint-Niklaas. Een tractor was de bomen water aan het geven langs de kant van de weg. De chauffeur had wel op tijd plaats gemaakt zodat de bus kon passeren, maar net op het moment dat de bus langs de tractor reed, klapte de giek die het water verdeelt plots open.

De zijkant van de bus raakte daardoor zwaar beschadigd en verschillende ramen zijn verbrijzeld. Drie passagiers kregen glas in de ogen. Eén van hen kon daardoor niks meer zien. Ze zijn voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Een nieuwe lijnbus kwam de overige reizigers halen.

Het is nog niet duidelijk waarom de giek plots open klapte, waarschijnlijk komt het door een technisch defect aan de installatie.