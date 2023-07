Londense politie heropent onderzoek naar lockdownfeestje van Britse Conservatieve Partij

"Mengen" of samenkomen was in de rest van de Britse samenleving niet toegestaan, want in de eindejaarsperiode van 2020 golden strenge maatregelen om de coronapandemie in te dijken en overvolle ziekenhuizen te voorkomen. Bezoek en bijeenkomsten binnenshuis waren verboden, enkel met kerst mochten hoogstens twee gezinnen samen vieren.