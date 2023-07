Macron wil sociale media aan banden kunnen leggen bij nieuwe rellen

"We moeten nadenken over het socialemediagebruik van de allerjongsten, in gezinnen en op school, en over de verboden die we moeten opleggen", zei Macron dinsdag tijdens zijn toespraak voor de burgemeesters. "Wanneer de dingen een tijdje uit de hand lopen, komen we misschien in een situatie terecht waarin we ze (de sociale media, red.) moeten reguleren of blokkeren", ging het staatshoofd verder.

Regeringswoordvoerder Olivier Véran verduidelijkte dat Macron met zijn uitspraken niet doelde op een algemeen verbod op sociale media. Volgens hem zou het om de "opschorting van functionaliteiten" gaan, zoals geolokalisatie, of het verwijderen van "oproepen tot het organiseren van haatacties in de openbare ruimte".