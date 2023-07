Onderzoek naar overlijden man tijdens rellen in Marseille, mogelijk door rubberkogel van de politie

De aanklagers onderzoeken wat er precies is gebeurd, maar denken dat de man van 27 tijdens de rellen van zaterdag op zijn borst is geraakt door een rubberkogel en later stierf aan een hartstilstand.

De politie schoot met zogenaamde "flash-balls", wapens die zijn ontworpen om niet dodelijk te zijn. De rubberkogels zouden de huid niet binnendringen. Toch is er in Frankrijk al langer kritiek op de wapens, omdat mensen door de kogels hun ogen kunnen verliezen en hoofdblessures of ander trauma kunnen oplopen.

Zaterdag was in Marseille de meest onrustige nacht van de afgelopen week. Net als in de rest van Frankrijk waren er rellen, nadat de 17-jarige Nahel in Nanterre was doodgeschoten door de politie.

Volgens de aanklagers is het onmogelijk vast te stellen of het slachtoffer deelnam aan de rellen en waar hij op het moment was toen hij werd geraakt.