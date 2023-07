Mol zoekt nog 2 leerkrachten en 6 animatoren voor zomerschool, vooral voor anderstalige kinderen en jongeren

Het gaat om vrijwilligerswerk. Leerkrachten worden in de voormiddag verwacht en animatoren in de namiddag. Ze krijgen een onkostenvergoeding van 200 euro per week. De zoektocht lijkt dit jaar moeilijker te lopen dan de vorige jaren. "We hebben niet meteen een verklaring voor, maar er is sowieso al een lerarentekort tijdens het schooljaar. Dat zet zich dan natuurlijk door in de zomer. De afgelopen jaren hebben mensen ook wat minder reizen gepland door corona. Dit jaar wil iedereen misschien weer naar het buitenland."