Nederlandse regering onder druk door moeizame onderhandelingen asielaanpak

Haagse bronnen sluiten niet uit dat de regering over de asielaanpak kan vallen, maar volgens premier Rutte is daar niks van aan. Ook staatssecretaris voor Asielzaken Eric van der Burg gaat ervan uit dat de regering vrijdag een besluit neemt over een migratiepakket waar al maanden over wordt gesproken.

"We zijn goed op weg en ik zie dat iedereen constructief is, dus ik heb er alle vertrouwen in", zei minister van Justitie Dilan Yeşilgöz, ook van VVD. Zij leidt de gesprekken over het migratiepakket.