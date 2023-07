Nederland wil dat scholen vanaf 2024 smartphones en andere elektronische toestellen uit de klas bannen

In Vlaanderen is er nog geen algemeen verbod op het gebruik van smartphones op school. Scholen hebben het recht om eigen regels rond telefoongebruik op te stellen. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts gaf eerder al aan dat een Vlaams verbod ook niet op zijn agenda staat. "De scholen gaan momenteel gezond met smartphonegebruik om", legt David Janssens van het Gemeenschapsonderwijs GO! uit. "Verschillende scholen hanteren al een eigen verbod of nemen beperkingen in het schoolreglement op. We zien daar geen problemen, dus is een verbod ook niet nodig."