"We moeten ons voorbereiden op zaken die ongekend zijn": wereldwijde warmterecords blijven zich opstapelen

"Als het zeewater voor onze kust warm is, dan gaat er veel water verdampen. Als er dan een stormsysteem komt, dan kunnen de stormen heftiger worden. Als er koude lucht vanuit het noorden over dat warme zeewater komt, dan ontstaan er stormsystemen die heel erg onstabiel en heftig zijn. Dat hebben we gisteren nog gezien in Nederland met de storm Poly. Het was de hevigste zomerstorm ooit gemeten in Nederland. In een ongewijzigd klimaat had zo'n zomerstorm ook gekund, maar dan hij minder heftig geweest en de kans op zo'n storm was ook kleiner geweest."

Onderstaande afbeeldingen tonen hoe het noorden van de Atlantische Oceaan (links) veel warmer was dan het gemiddelde van de periode 1991-2020. Hoe meer oranje en rood, hoe warmer; hoe blauwer, hoe koeler. Rechts een beeld van het oosten van de Stille Oceaan, waar heel duidelijk het effect van El Niño te zien is met warmere wateren rond de evenaar.